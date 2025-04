Vídeo: Superintendente apresenta balanço e desafios do Hospital Alcides Carneiro

O programa Ideia Livre da Rede Ita trouxe um debate especial sobre o Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC), com a participação do superintendente Homero Rodrigues.

Durante a entrevista, ele apresentou um balanço da gestão, abordou os principais desafios enfrentados pela unidade, vinculada à Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), e destacou os planos para o futuro.

Rodrigues relatou que, após seu afastamento temporário, o HU enfrentou instabilidade administrativa, prejudicando o equilíbrio entre as missões de assistência à saúde e ensino.

Apesar das dificuldades, o superintendente citou avanços como a construção de uma nova UTI adulta, a reforma da ala de oncologia pediátrica e a contratação de mais de 300 servidores via Ebserh.

Entre os desafios, destacou o absenteísmo de pacientes, que gera desperdício de recursos públicos, e anunciou o desenvolvimento de um aplicativo para lembretes de consultas.

Também reconheceu a necessidade de melhorar a comunicação com a regulação municipal, especialmente em relação a agendamentos médicos.

Ele criticou o financiamento insuficiente do SUS, apontando a defasagem da tabela de procedimentos e esclarecendo que o hospital não recebe o valor anual prometido pelo governo estadual, sendo sustentado principalmente por recursos federais.

Em relação aos projetos futuros, citou a ampliação dos serviços de hemodinâmica e cirurgia cardíaca, a recuperação de prédios para expansão de salas de aula e a abertura do hospital para estágios de outros cursos além da saúde. Ele também reforçou a importância da gestão via Ebserh e da integração com a rede de hospitais universitários.

O superintendente defendeu o papel do HU no fortalecimento do SUS e reafirmou o compromisso da instituição com a assistência de qualidade e o ensino, apesar dos desafios financeiros e administrativos.

Confira a entrevista em vídeo: