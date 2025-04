No quadro Vida Plena, apresentado pela médica geriatra Ana Luiza Figueirôa, o programa Conexão Caturité trouxe dicas importantes para garantir o bem-estar dos idosos durante o período pascal.

Apesar de ser uma época de celebração e encontros familiares, a médica ressaltou que muitos idosos enfrentam desconfortos digestivos devido ao excesso alimentar.

Ana Luiza destacou que a doença do refluxo gastroesofágico é mais frequente na terceira idade, com sintomas como queimação, tosse seca e gosto amargo na boca. Para evitar esses problemas, ela recomendou fracionar as refeições, evitar líquidos durante as refeições, não se deitar logo após comer e reduzir alimentos gordurosos, molhos prontos, café e frutas cítricas.

E quanto ao chocolate? A médica tranquilizou: idosos podem consumir chocolate com moderação, preferindo versões com alto teor de cacau, desde que não haja restrições médicas como diabetes de difícil controle.

