Central de Transplantes da Paraíba registra doação de fígado e córneas

Central Estadual de Transplantes registrou, na noite dessa segunda-feira (21), no Hospital de Trauma Senador Humberto Lucena, em João Pessoa, mais uma doação de órgãos e tecidos. Dessa vez, foram doados o fígado e as córneas.

A paciente doadora foi uma mulher de 29 anos, que estava internada na UTI da unidade, vítima de um Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico (AVCH).

Com a completa e irreversível parada de todas as funções do cérebro, a equipe médica identificou a morte encefálica da paciente. Após o diagnóstico, a equipe da Central realizou a entrevista familiar, obtendo o resultado positivo para a doação.

O fígado foi destinado para uma paraibana de 66 anos, e as córneas foram encaminhadas para o Banco de Olhos, onde são armazenadas e avaliadas para posterior cirurgia.

Para a diretora da Central de Transplantes, Rafaela Dias, cada doação de órgãos representa a renovação da esperança e ampliação da expectativa de vida dos pacientes receptores.

“Quem recebe um órgão doado, recebe junto a esperança de viver melhor, recebe a oportunidade de melhorar a qualidade de vida e poder voltar a sonhar. É por isso que sempre destaco e agradeço o gesto das famílias doadoras,” enfatiza.

Este ano, na Paraíba, foram realizados 31 transplantes e 786 pessoas ainda aguardam na lista de espera, sendo quatro para coração, 39 para fígado, 213 para rins e 530 para córneas.