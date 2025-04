Podcast: nasce um filho, nasce uma culpa? psicóloga responde

No quadro Saúde Mental, dentro do Conexão Caturité, a psicóloga Josiplessis Marques trouxe uma importante reflexão sobre o impacto emocional da maternidade e paternidade nos dias atuais.

Com o tema “Nasce um filho, nasce uma culpa?”, ela destacou que criar filhos é um ato de construção contínua, que exige amor, paciência e, principalmente, equilíbrio emocional dos pais.

Ela alertou para os riscos de resolver tudo “no grito” ou de aplicar castigos sem diálogo, o que pode prejudicar o desenvolvimento emocional das crianças.

“Pais estressados refletem filhos estressados”, afirmou. Segundo ela, autoridade não deve ser confundida com abuso de poder, mas deve vir acompanhada de sabedoria e acolhimento.

Um exemplo marcante citado foi o de uma criança que descreveu a própria família como “apressada” em uma tarefa escolar — um sinal claro de como o ritmo e as atitudes dos pais impactam a percepção dos pequenos.

Josiplessis reforçou a importância do bom humor, da leveza e da escuta ativa no ambiente familiar. E concluiu com uma provocação: que marcas estamos deixando na próxima geração?

