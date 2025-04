Podcast: associação destaca o sentido de envelhecer

No Conexão Caturité, houve a participação do assistente social e professor Eraldo Moura, representando a Associação dos Aposentados, Pensionistas e Idosos de Campina Grande.

Com o tema “O sentido de envelhecer”, Eraldo destacou os desafios e oportunidades que o envelhecimento populacional impõe à sociedade atual, ressaltando a importância de políticas públicas que garantam autonomia, bem-estar e valorização das pessoas idosas.

Ele também chamou a atenção para a necessidade de escuta ativa aos interesses e projetos de vida dessa população.

A participação reforçou o compromisso da associação, presidida por Rosilene Teresa de Jesus (Rose), com a promoção do envelhecimento saudável e com a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva para todas as idades.

Ouça o podcast