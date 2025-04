Podcast: saiba como fazer a maquiagem durar o dia inteiro

No quadro “De Bem com o Espelho” do programa Conexão Caturité, Isanna Florêncio, consultora de beleza, compartilhou dicas sobre maquiagem e cuidados com a pele para garantir durabilidade e um visual impecável durante o dia.

Ela enfatizou a importância de começar com limpeza e hidratação, seguido pelo uso de protetor solar, base e corretivo, sempre lembrando de selar a maquiagem com pó para maior fixação.

Isaanna também explicou a aplicação do corretivo de acordo com o tipo de olheira e a necessidade de repor o protetor solar ao longo do dia.

