Podcast: a importância da atividade física para pessoas com deficiência

No quadro Vida Saudável do programa “Conexão Caturité”, o Professor Michel Izidro trouxe uma importante discussão sobre o papel dos exercícios físicos para pessoas com deficiência física.

Ele enfatizou que a atividade física não é exclusiva para pessoas com corpos “100% funcionais”, mas deve ser adaptada para cada condição física.

A ideia central é que a prática de exercícios pode melhorar a qualidade de vida, aumentar a autonomia, reduzir dores crônicas, além de trazer benefícios para a saúde física e emocional.

A conversa abordou como diferentes deficiências, como amputações, paralisia cerebral, lesões medulares e distrofia muscular, podem ser tratadas com exercícios físicos adaptados. O professor também destacou que o trabalho de inclusão no esporte paralímpico é uma realidade forte na Paraíba, com ótimos exemplos de superação e medalhas conquistadas por atletas paraibanos.

Ele também falou sobre a importância de se adaptar ao exercício físico conforme as limitações de cada corpo, afirmando que o direito ao movimento é universal e que todos devem buscar saúde e bem-estar através do exercício, independentemente de suas condições físicas.

