SMS de João Pessoa alerta para cuidados com a saúde bucal infantil

A adoção de hábitos de higiene bucal é fundamental para a manutenção da saúde, impactando positivamente em todo o corpo. Entretanto, esses cuidados devem começar o quanto antes, já nos primeiros dias de vida, com a higienização da boca do bebê. Nesse sentido, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) traz orientações para os pais e/ou responsáveis.

A coordenadora de saúde bucal da SMS e odontopediatra, Camila Castelo Branco, explica que a recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde (MS) é que a primeira consulta ao dentista ocorra até o primeiro ano de vida ou, no máximo, após o nascimento do primeiro dente. Mas, antes disso, os pais já precisam ter o costume de higienizar a boca do bebê.

“Essa visita precoce é chamada de primeira infância odontológica e é essencial para orientar os pais quanto aos cuidados preventivos e detectar precocemente qualquer alteração. Porém, é muito importante a visita ao cirurgião-dentista já na fase do puerpério, a fim de identificar alguma necessidade de intervenção odontológica imediata, como, por exemplo, a frenotomia”, orientou.

Para esse cuidado, a SMS oferta um acompanhamento odontológico regular para as crianças nas unidades de saúde da família (USF). Após a primeira consulta, o dentista estabelecerá um cronograma de cuidados preventivos e acompanhamento regular, conforme as necessidades do paciente. Dentre as ações realizadas nas USFs estão aplicação tópica de flúor, escovação supervisionada, orientação de higienização bucal, extração de dentes, remoção de placas e tratamento de cáries, quando necessário.

Em casos mais graves e atendimentos com odontopediatras, os pequenos podem ser atendidos nos Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). Durante o ano letivo, por meio do Programa Saúde na Escola, os alunos recebem os profissionais nas próprias unidades de ensino, que promovem atividades lúdicas e educativas com foco nos bons hábitos de higiene bucal, além de realizar a aplicação tópica de flúor e triagens regulares.

Nas unidades de saúde, o atendimento é por demanda espontânea, de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 12h às 16h. Já nos CEOs, os atendimentos são por meio de agendamentos e acontecem das 7h às 11h e das 13h às 17h, também de segunda a sexta. Os Centros de Especialidades Odontológicas estão localizados nos bairros da Torre, Mangabeira e Cristo.

Crianças atípicas

Para crianças atípicas que necessitam de um atendimento diferenciado, a Rede Municipal de Saúde também mantém uma assistência especializada. Para esse público, são ofertados nos CEOs atendimento com cirurgiões-dentistas capacitados em odontologia para pacientes com necessidades especiais. São atendidas crianças com deficiência (PCD), autismo, paralisia cerebral, síndromes genéticas e outras condições que exigem atenção diferenciada. Para ser atendido é preciso do encaminhamento da unidade de saúde de referência.

“Em nossa rede oferecemos acolhimento humanizado em todas as unidades de atendimento, com profissionais capacitados para lidar com o público infantil de forma gentil, empática e cuidadosa, garantindo um ambiente seguro e tranquilo para as crianças e suas famílias”, destaca Camila Castelo Branco.

Rotina diária

Apesar da ampla rede assistencial da SMS, os cuidados com a saúde bucal da criança precisam ser estimulados no dia-a-dia em casa, pelos pais ou responsáveis. Para essa rotina, a odontopediatra dá algumas orientações.

“É fundamental que os pais higienizem a boca do bebê mesmo antes do nascimento dos primeiros dentes, utilizando uma gaze ou fralda limpa umedecida em água filtrada para limpar gengivas, bochechas e língua. Com o surgimento dos primeiros dentes, por volta dos 6 meses, inicia-se a escovação com escova de cerdas macias e creme dental com flúor (mínimo 1.000 ppm), sempre em pequena quantidade, do tamanho de um grão de arroz cru para crianças até 3 anos. A escovação deve ser feita duas vezes ao dia, sendo uma delas obrigatoriamente antes de dormir, e sempre supervisionada por um adulto até, no mínimo, os 7 ou 8 anos de idade, ou até que a criança esteja com a coordenação motora apta para a escovação”.

A coordenadora de saúde bucal da SMS também reforça que é importante incentivar hábitos saudáveis desde cedo, como evitar o consumo excessivo de açúcar, principalmente entre as refeições, e não permitir que a criança durma mamando no peito ou na mamadeira com leite ou sucos açucarados.

“É de extrema relevância ensinar educação de saúde bucal já na primeira infância, visto que os ensinamentos aprendidos serão levados para toda a vida daquele indivíduo e essa criança se tornará um adulto com uma condição bucal saudável”, conclui a odontopediatra Camila Castelo Branco.