Podcast: a saúde começa pelas escolhas que fazemos à mesa

No Conexão Caturité, a nutricionista Amanda Albuquerque aproveitou o Dia Mundial da Saúde, celebrado em 7 de abril, para fazer um alerta importante aos ouvintes: cuidar da saúde começa pelas escolhas que fazemos à mesa.

Amanda ressaltou que a alimentação é um dos pilares fundamentais para uma vida saudável e destacou que pequenas mudanças nos hábitos diários podem trazer grandes benefícios.

“Uma alimentação equilibrada influencia diretamente na imunidade, energia, sono, humor, metabolismo e até na prevenção de doenças como obesidade, hipertensão, diabetes e alguns tipos de câncer”, afirmou.

A nutricionista orientou a priorizar alimentos naturais, como frutas, verduras, legumes, grãos integrais e proteínas magras, além de evitar o consumo excessivo de ultraprocessados, ricos em sódio, gorduras saturadas e açúcar. “Olhar com atenção para os rótulos dos produtos já é um passo importante”, lembrou.

Outro ponto abordado foi a importância da hidratação, da atenção plena na hora das refeições e da organização alimentar, mesmo em meio à correria do dia a dia. “Planejar as refeições com antecedência evita escolhas ruins e impulsivas”, explicou.

Ouça o podcast