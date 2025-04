Programa Paraíba Contra o Câncer: Hospital de Patos realiza cirurgia inédita

O Complexo Hospitalar Regional Deputado Janduhy Carneiro (CHRDJC), em Patos, realizou, nessa terça-feira (15), uma cirurgia inédita, consolidando a interiorização de serviços de alta complexidade no sertão do estado.

O procedimento – uma Esofagogastrectomia Total com Toracostomia (remoção completa do esôfago e do estômago) só foi possível graças ao Programa Paraíba Contra o Câncer, criado pelo Governo do Estado para viabilizar e agilizar exames, diagnóstico, estadiamento e tratamento do câncer.

A cirurgia, que durou sete horas, foi realizada pelo médico oncologista Anderson Neves e auxiliada pelo cirurgião oncologista Wostenildo Crispim, ambos profissionais do Hospital do Bem, unidade oncológica que integra o Complexo.

O paciente J.L de S, agricultor, de 57 anos, da cidade de Bonito de Santa Fé, com diagnóstico de câncer no esôfago, tinha a indicação cirúrgica após passar por tratamento quimioterápico e radioterápico. E para realização do procedimento inédito na unidade foi preciso solicitar materiais extra SUS, a exemplo da tesoura de energia ultrassônica, cliperes especiais de contenção de sangramento e de ligadura de grandes vasos, entre outros insumos.

“Além de o procedimento ser inédito na região é preciso ressaltar que ele só foi possível de ser realizado aqui graças ao Programa Paraíba Contra o Câncer, que foi quem viabilizou a aquisição destes materiais necessários para realização da cirurgia nos moldes em que ela foi feita, pois se trata de um procedimento de alta complexidade e que requeria insumos e equipamentos não existentes no hospital”, explica o cirurgião oncológico Anderson Neves.

Ele reitera que procedimentos desta natureza exigem alta aptidão e experiência dos profissionais.

“Essa cirurgia é considerada de alta complexidade e compreendeu a retirada do esôfago em toda sua extensão, desde o pescoço até o abdômen, além da retirada de linfonodos do tórax”, explica o médico, reiterando que também foram usados recursos de videotoracoscopia, que é uma técnica cirúrgica minimamente invasiva que permite visualizar o interior da caixa torácica. “Com esse recurso tecnológico diminuímos o trauma cirúrgico e melhoramos a resposta do paciente no pós-operatório”, reforça ele.

O paciente saiu do bloco cirúrgico para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde permaneceu até a manhã desta quarta-feira (16). Ele já foi extubado e encontra-se estável e se recuperando bem no setor de semi-intensiva de onde será acompanhado de cinco a sete dias, tempo necessário, segundo o médico, para reeducação e acompanhamento da alimentação e processo digestivo pós-cirúrgico.

Para o médico Wostenildo Crispim, essa cirurgia abre novas possibilidades de procedimentos de alta complexidade na região.

“Essa cirurgia pioneira no sertão, que usou três tempos cirúrgicos, o torácico, abdominal e cervical, abre um precedente positivo e mostra que estamos capacitados, tanto em termos de equipe, quanto de estrutura para realização de cirurgias de alta complexidade não de forma apenas pioneira, mas corriqueira e reforça a importância do Programa Paraíba Contra o Câncer sem o qual não teríamos condições de realizar tal procedimento em Patos”, finaliza o médico que atuou como profissional auxiliar na cirurgia.

Paraíba Contra o Câncer – Programa criado pelo Governo da Paraíba para acolher, promover o acesso e dar celeridade ao tratamento de pacientes oncológicos. O acesso é pela Teleoncologia, em funcionamento desde maio do ano passado em todo o estado.

O agendamento para realização de procedimentos, exames e encaminhamento é gerido pelo Complexo Regulador Estadual, que organiza uma fila única para o acolhimento dos pacientes. As equipes especializadas, compostas por oncologistas clínicos e enfermeiros navegadores, coordenam o atendimento desde o ingresso no Programa até a realização dos exames necessários para diagnóstico, estadiamento e tratamento.