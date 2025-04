Prefeitura de João Pessoa mantém vacinação no feriado de Semana Santa

A Prefeitura de João Pessoa manterá o funcionamento dos pontos móveis para vacinação na quinta-feira santa (17) e, na segunda-feira (21), feriado nacional de Tiradentes. Já as salas de vacinas da rede municipal localizadas nas Unidades de Saúde da Família (USF) e nas policlínicas municipais estarão fechadas seguindo o decreto, publicado no Diário Oficial do Município.

Os pontos móveis funcionarão da seguinte forma: os profissionais de saúde estarão atendendo a partir das 12h até o horário de fechamento dos estabelecimentos Shopping Sul, Shopping Tambiá e no Home Center Ferreira Costa, com objetivo de atender as pessoas que precisem colocar a caderneta de vacinação em dia.

“Orientamos que as pessoas que forem a um dos três pontos móveis para vacinação disponíveis pela Prefeitura de João Pessoa, levem o documento de vacinação para avaliar se está em dia e, na ocasião, já tomar a vacina, caso esteja com alguma dose faltando. Principalmente para aquelas pessoas que precisam tomar a dose que protege contra Influenza, Covid-19 ou HPV”, orientou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa.

Ainda, durante todo o feriadão a Prefeitura também manterá aberto o Centro Municipal de Imunização (CMI), localizado no bairro da Torre, que funciona nos finais de semana e feriados, no período das 8h às 12h, exclusivamente para vacinação antirrábica humana e a vacina dT (difteria e tétano) para pessoas que tiveram alguma exposição para doença, com alguns tipos de acidentes, com perfuro cortantes e no caso da antirrábica para pessoas que foram mordidas por cães e gatos não vacinados ou, ainda, por morcegos.

Contra Influenza – Fazem parte do grupo prioritário crianças de 6 meses a menores de 6 anos; gestantes; idosos com 60 anos ou mais e, o especial: puérperas; povos indígenas; quilombolas pessoas em situação de rua; trabalhadores da saúde; professores do ensino básico e superior; profissionais das forças de segurança e salvamento; profissionais das forças armadas; pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso; trabalhadores portuários; trabalhadores dos correios; população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas; e pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais independentemente da idade.

Todos os imunizantes disponíveis das campanhas ativas (Covid-19 ou Influenza) podem ser administrados simultaneamente com qualquer outro que faz parte do calendário de rotina, em qualquer intervalo de tempo, na faixa etária de seis meses de idade ou mais. A Covid-19 e a Influenza continuam sendo ameaças para a saúde pública, especialmente para as pessoas não vacinadas.

Documentação – Para vacinação é necessário levar, além do cartão de vacina, os documentos comprobatórios de cada grupo. Os profissionais que se enquadram na ampliação dos grupos prioritários deverão apresentar documento de identificação com foto e comprovante (declaração, carteira do conselho de classe ou contracheque) de vínculo com a empresa ou instituição onde atua. Já pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais deverão apresentar laudo médico.

Locais e horários para vacinação na quinta (17) e segunda-feira (21)

Centro Municipal de Imunização

Exclusivamente para vacinação antirrábica humana e a vacina dT (difteria e tétano) de urgência

Horário: 8h às 12h;

Home Center Ferreira Costa

Vacinas do calendário de rotina;

Vacinas de campanha:

– Influenza: Crianças menores de 6 anos e grupos prioritários;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: Campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos;

Horário: 12h às 19h

Shopping Sul

Vacinas do calendário de rotina;

Vacinas de campanha:

– Influenza: Crianças menores de 6 anos e grupos prioritários;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: Campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos;

Horário: 12h às 21h

Shopping Tambiá

Vacinas do calendário de rotina;

Vacinas de campanha:

– Influenza: Crianças menores de 6 anos e grupos prioritários;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: Campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos;

Horário: 12h às 21h

Vacinação domiciliar

Para ter acesso à vacinação domiciliar, o cidadão deve fazer o agendamento pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. A vacinação nas residências é destinada às pessoas acamadas (restritas ao leito).