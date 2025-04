A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, fortaleceu o trabalho da Ouvidoria do ISEA — Instituto de Saúde Elpídio de Almeida. A gestão ampliou o horário de funcionamento, ampliou os canais de atendimento e realocou o setor para a recepção da maternidade com o objetivo de facilitar o acesso ao serviço.

A Ouvidoria do ISEA agora atua diariamente, das 7h às 19h, inclusive aos finais de semana, recebendo sugestões, denúncias, elogios e reclamações de pacientes e acompanhantes. A partir dessas manifestações, a equipe busca promover melhorias no atendimento, resolver eventuais problemas e aprimorar a relação entre os usuários e o hospital.

Com o objetivo de aproximar ainda mais os usuários dos serviços prestados, a Ouvidoria foi realocada para a recepção principal do ISEA, tornando o acesso mais direto, rápido e humanizado. “Estamos todos os dias, frente a frente com os pacientes e seus acompanhantes. Ainda na recepção, eles já têm acesso ao nosso atendimento”, destacou Kathiane Delgado, advogada que coordena a Ouvidoria do ISEA.

A Ouvidoria pode ser acionada através do número 3077-2644, ou através do e-mail ouvidoriaiseacg@hotmail.com e, presencialmente, na recepção do ISEA, de domingo a domingo, das 7h às 19h.

A mudança representa mais um passo no compromisso da Prefeitura de Campina Grande com a escuta ativa, o acolhimento e a melhoria contínua dos serviços públicos de saúde e consolida a Ouvidoria do ISEA como um canal fundamental de diálogo entre a população e a instituição.

O ISEA é a maior maternidade pública do estado da Paraíba, realizando mais de 6 mil partos por ano e sendo referência em gestação de alto risco para mais de 170 municípios paraibanos. A instituição, que vai completar 75 anos de fundação, tem o selo de Hospital Amigo da Criança; recebeu o certificado de alta conformidade às práticas de segurança do paciente (100%), conferido pela Anvisa e tem o selo padrão ouro da Rede Íbero-Americana de Bancos de Leite Humano.