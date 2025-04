No quadro Vida Plena, do programa Conexão Caturité, a médica geriatra Ana Luiza Figueirôa trouxe um tema de grande relevância para a saúde da pessoa idosa: o diabetes.

Com mais de 13 milhões de pessoas diabéticas no Brasil, a especialista lembrou que os idosos estão entre os mais afetados — a cada 10, dois são diabéticos.

A médica explicou que a doença ocorre devido à má absorção ou baixa produção de insulina, resultando em níveis elevados de glicose no sangue. Enquanto o tipo 1 é mais comum em jovens e exige uso de insulina, o tipo 2, mais presente entre idosos, pode ser tratado com medicamentos e mudanças no estilo de vida.

Ana Luiza alertou para as complicações do diabetes não controlado, que podem afetar coração, rins, olhos, nervos e até levar a amputações ou morte. No caso dos idosos, as consequências podem ser ainda mais severas, como perda de mobilidade, depressão, quedas, fraturas e comprometimentos cognitivos.

Mas a boa notícia, segundo ela, é que o diabetes pode ser prevenido e tratado com eficiência. Os principais pilares são: manter a pressão, colesterol e triglicerídeos sob controle, evitar o sobrepeso e praticar atividade física regularmente.

