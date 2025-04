ISEA atinge 100% de conformidade às práticas de segurança do paciente

O Instituto de Saúde Elpídio de Almeida (ISEA) atingiu 100% de conformidade com as práticas de segurança do paciente, de acordo com o relatório anual da Agência Nacional de Saúde (Anvisa). A maternidade foi o único hospital de Campina Grande a conseguir a certificação, sendo reconhecido como um dos poucos de todo o país a ser gerido pelo Município.

O levantamento é referente ao ano de 2024 e atesta o cumprimento dos protocolos de segurança do paciente nas Unidades de Terapia Intensiva da maternidade. O ISEA dispõe de uma completa UTI Neonatal, UTI Materna, Semi-intensiva, e Unidade de Cuidados Intermediários (Ucinco).

O instrumento avalia os 21 indicadores de estrutura e processo, baseados na RDC (Resolução da Diretoria Colegiada) número 36/2013, que institui as ações de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde.

A avaliação considera critérios como o núcleo de segurança do paciente instituído; plano de segurança do paciente implantado; protocolo de prática de higiene das mãos; protocolo de identificação do paciente instituído; protocolo de cirurgia segura implantado; protocolo de prevenção de lesão por pressão; protocolo para prevenção de quedas implantado; protocolo para segurança na prescrição, uso e a administração de medicamentos implantado, entre inúmeros outros parâmetros.

Esta análise é promovida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que em parceria com os Núcleos de Segurança do Paciente de Vigilância Sanitária (NSP VISA) do país, realizou esta avaliação para hospitais que possuem leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

A iniciativa está apoiada no Plano Integrado de Gestão Sanitária da Segurança do Paciente 2021-2025, consistindo em uma importante estratégia para a promoção da cultura da segurança, uma vez que, enfatiza a gestão de riscos, o aprimoramento da qualidade e a aplicação das boas práticas em serviços de saúde.

O ISEA é a maior maternidade pública do estado da Paraíba, sendo referência na alta complexidade obstétrica para mais de 170 municípios paraibanos e até de estados vizinhos. A maternidade passou por ampla reforma, visando justamente à segurança dos pacientes.

Hospital Amigo da Mulher e da Criança

Em 2022, após avaliação do Ministério da Saúde, o ISEA manteve os selos de Cuidado Amigo da Mulher (CAM) e de Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC). Para receber estes títulos, a maternidade municipal passou por uma criteriosa avaliação, realizada por técnicos do Ministério da Saúde, que ao observarem e confirmarem o cumprimento destes requisitos, concederam novamente ao ISEA estes selos. O Banco de Leite Humano Dr. Virgílio Brasileiro também recebeu a certificação padrão ouro do programa internacional Ibero-Americano de Bancos de Leite Humano.