Podcast: confira dicas de cuidados com os pés

No quadro De Bem com o Espelho, dentro do programa Conexão Caturité, a consultora de beleza Isanna Florêncio trouxe dicas valiosas sobre cuidados com os pés, uma parte do corpo muitas vezes negligenciada.

Ela destacou a importância da hidratação noturna com produtos específicos, especialmente em dias mais frios, e sugeriu o uso de meias após a aplicação para potencializar a absorção.

Izana também reforçou a necessidade da esfoliação semanal para remover células mortas e garantir uma hidratação mais eficaz, além de lembrar que os cuidados devem abranger toda a extensão do pé — não apenas o calcanhar, mas também os dedos e a planta.

Para quem tem uma rotina agitada, a dica é aproveitar momentos como caminhadas para aplicar o hidratante e deixá-lo agir durante o uso do tênis. Segundo a consultora, em poucos dias já é possível perceber resultados visíveis na saúde e na aparência dos pés.

Ouça o podcast