Uma doação de múltiplos órgãos registrada, na quarta-feira (9), pela Central Estadual de Transplantes, no Hospital de Trauma de Campina Grande, unidade que integra a rede hospitalar do Governo do Estado, vai garantir a mudança de vida de cinco pacientes que estavam na lista de espera por transplantes. Foram doados o fígado, os rins e as córneas.

A ação só foi possível através da permissão da família de um jovem de 19 anos, vítima de uma hemorragia traumática em decorrência de um acidente de moto. Com a confirmação da morte encefálica, realizada por meio de rigoroso protocolo de exames, os familiares optaram pela doação.

A cirurgia de captação dos órgãos teve início no começo da tarde e durou mais de três horas. Em homenagem ao doador, no trajeto entre a UTI e o bloco cirúrgico, foi feito o “cortejo da vida”, um corredor humano com profissionais, familiares e amigos, como gesto de agradecimento pelo ato. Ao som dos aplausos, o doador foi encaminhado para a sala de cirurgia. Em um discurso emocionado, o tio do rapaz agradeceu o apoio.

“Quero agradecer pela vida dos amigos, pelas palavras de conforto, não é fácil. Quero agradecer a meu irmão e minha cunhada que, neste momento tão doloroso, tiveram a coragem de pensar nos outros. E agradecer também a cada profissional deste hospital que se empenhou em salvar a vida do meu sobrinho”, ressaltou.

Logo que o procedimento foi concluído, os órgãos seguiram a seus destinos. Os rins e as córneas permaneceram na Paraíba. Já o fígado cruzou divisas para salvar a vida de uma mulher, de 69 anos, em Pernambuco.

A diretora da Central de Transplantes, Rafaela Dias, reforça a importância da família no processo. “É sempre importante lembrar que só existe doação se tiver a autorização dos familiares. Então foi o ‘sim’ que essa família deu que está proporcionando outras cinco pessoas a terem uma vida com mais qualidade, e poderem voltar a realizar sonhos. Aliada à sensibilidade da família, também destaco a dedicação e profissionalismo da equipe da Central de Transplantes”, observou.

De acordo com o setor de estatística da Central, este ano, foram realizados na Paraíba 22 transplantes. Ainda aguardam na lista de espera no estado 783 pessoas, sendo quatro para coração, 39 para fígado, 208 para rim, e 532 para córneas.