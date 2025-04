No quadro Vida Saudável, do programa Conexão Caturité, o professor Michel Izidro atendeu ao pedido de ouvintes e falou sobre os benefícios do pilates.

Ele explicou que a prática é indicada para diversos perfis, como atletas, sedentários, idosos, gestantes e pessoas com estresse.

Além disso, destacou os efeitos positivos do método no tratamento de condições como hérnia de disco, fibromialgia e hipertensão.

Michel reforçou que o pilates é acessível a todas as idades e níveis de condicionamento físico.

Ouça o podcast aqui.