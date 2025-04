Podcast: conheça os benefícios do cuscuz na alimentação

No quadro “Conversa com a Nutri”, dentro do programa Conexão Caturité, a nutricionista Amanda Albuquerque trouxe um tema muito aguardado: os benefícios do cuscuz na alimentação.

Amanda explicou que o cuscuz é um alimento versátil, nutritivo e cheio de possibilidades, sendo fonte de energia, fibras, vitaminas do complexo B e minerais como ferro, magnésio e fósforo. Ideal para o café da manhã, pré-treino ou até o jantar, o cuscuz pode ser combinado com ovos, frango, queijos e saladas — tudo depende do objetivo e das necessidades individuais.

A nutricionista também alertou para o consumo consciente, especialmente para pessoas com diabetes, em tratamento de câncer ou que buscam o emagrecimento, reforçando que a moderação e a orientação profissional são fundamentais.

Ouça o podcast aqui.