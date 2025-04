Prefeitura de Campina Grande vai realizar Dia D de Vacinação

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promove neste sábado, 12, o Dia D de Vacinação, com foco na atualização da caderneta vacinal da população. A ação contará com 90 pontos de vacinação espalhados pela cidade, funcionando a partir das 8h da manhã.

A mobilização tem como prioridade a aplicação da vacina contra a influenza, destinada aos grupos elegíveis conforme os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde, além da vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola. Esta última está disponível para pessoas na faixa etária de 1 a 59 anos.

A Secretaria de Saúde reforça que a iniciativa é uma excelente oportunidade para que a população mantenha seu calendário vacinal em dia, garantindo proteção contra doenças imunopreveníveis.

“É extremamente importante que todas as pessoas estejam com o seu calendário de vacinação em dia, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde, para que as doenças imunopreveníveis sejam evitadas”, destacou Samira Luna, coordenadora Municipal de Imunização.

Veja os locais de vacinação (PDF)

A gestão municipal reforça ainda que vacinas são seguras e salvam vidas, e convida toda a população a comparecer aos pontos de vacinação para se proteger e cuidar da saúde coletiva.