No quadro Saúde em Dia, do programa Conexão Caturité, foi destaque a programação especial do Abril Verde promovida pelo Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC).

A enfermeira Michele Neves e o técnico em segurança do trabalho Ronildo Lopes participaram ao vivo, detalhando as ações voltadas à saúde e segurança do trabalhador.

A campanha visa conscientizar sobre a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao ambiente de trabalho. Estão previstas atividades como vacinação contra influenza, jogos interativos com os colaboradores, palestras com especialistas e treinamentos de brigada de incêndio.

O Abril Verde tem como foco, este ano, a importância da saúde mental nas instituições de saúde. Durante a entrevista, também foi lembrado que a campanha tem origem paraibana, idealizada pelo técnico de segurança Nivaldo Barbosa, e hoje é reconhecida nacionalmente.

Ouça o podcast aqui.