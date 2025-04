A Prefeitura de Campina Grande e o Hospital de Amor vão iniciar nesta segunda-feira, 7, os atendimentos da Unidade Móvel de serviços no distrito de São José da Mata. A carreta vai prestar os atendimentos na frente da Policlínica Severino Bezerra Cabral, que fica na comunidade Campo D’Angola. Os atendimentos acontecerão nos dias 7, 8, 9, 14, 15 e 16 de abril, nos turnos manhã e tarde.

Os serviços ofertados serão os de mamografia, exame citológico, implantação do DIU e imunização com foco no HPV. O objetivo é realizar o diagnóstico precoce do câncer de mama e detecção do câncer do colo do útero, além de ofertar método contraceptivo e prevenir o HPV.

A ação faz parte ainda das atividades iniciadas no mês de março em alusão à campanha Março Lilás, que ampliou o acesso a serviços de saúde para as mulheres em Campina Grande. A carreta do Hospital de Amor já passou pelos distritos de Galante e Catolé de Boa Vista, além do Conjunto Habitacional Aluízio Campos.

“Estamos levando a oferta de exames, procedimentos e consultas para as mulheres que ficam nas regiões mais afastadas do centro urbano para facilitar o acesso ao cuidado”, disse a coordenadora municipal de Saúde das Mulheres, Ana Cristina Rodrigues.

As mulheres de Campina Grande também podem buscar serviços como este diretamente no Hospital de Amor ou no Centro Materno Infantil de Atenção Integral à Saúde (CEMAIS), que fica na Avenida Floriano Peixoto, ao lado da Vila Sítio São João.