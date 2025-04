Caravana Cuidar realiza mais de 400 atendimentos em João Pessoa

A Caravana do Cuidar registrou, nesta sexta-feira (4), 439 atendimentos no Engenho Velho, região próxima ao bairro Gramame. O serviço é promovido pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), ofertando atendimentos de saúde, assistência social, direito do consumidor e empregabilidade.

“Eu sei que o dia a dia de vocês não é fácil por causa do trabalho, mas a Prefeitura de João Pessoa está aqui pra poder ajudar toda a comunidade. Esse é o desejo do prefeito Cícero Lucena e o meu também, de estar mais perto de vocês ofertando serviços gratuitos na porta de casa. Hoje, nós temos um novo momento em João Pessoa. Não são vocês que vão até a prefeitura, é a prefeitura que vai até vocês”, destacou o secretário de Direitos Humanos e Cidadania da Capital, Diego Tavares.

O serviço itinerante realiza centenas de atendimentos semanalmente, em diversas regiões da cidade.

“Nossa comunidade já recebeu a Caravana do Cuidar uma vez e estamos recebemos novamente com muita alegria. Essa que é uma das poucas zonas rurais que temos. Então, é muito importante esse cuidado da prefeitura ir até a comunidade, principalmente essas mais distantes, para atender quem mais precisa”, comentou Raylander Mendes, presidente da Associação Agrícola dos Moradores do Sítio Engenho Velho.

Uma das moradoras beneficiadas foi a Solange Alves, que aproveitou a ação para resolver diversas pendências. “Eu fiz o meu cartão do SUS, e também consegui esclarecer qual era o problema com o meu cadastro do Bolsa Família. Pra mim, foi muito satisfatório, porque o atendimento foi rápido e consegui resolver tudo. Também aproveitei para passar pelo atendimento do médico”, disse.

Atendimentos – Dos 439 atendimentos realizados nesta sexta-feira, 57 foram do CadÚnico; 10 atendimentos do Procon-JP; 25 cadastros da junta militar; 07 adesões ao programa Criança Feliz; 12 cadastros no Castramóvel; 10 cadastros no programa Eu Posso; 31 atendimentos na Defensoria Pública do Estado; 06 cadastros no Acessuas Trabalho; 28 atendimentos do Cras; 27 atendimentos médicos; 60 emissões do cartão SUS; 06 atendimentos do psicólogo; 25 testes de glicemia; 25 aferições de pressão arterial; 15 atendimentos e 25 orientações odontológicas; 02 encaminhamentos para exame de mamografia; 20 atendimentos de auriculoterapia; e 20 vacinas aplicadas.