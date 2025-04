No quadro “Saúde Mental”, do programa Conexão Caturité, a psicóloga Josiplessis Marques destacou a importância do diálogo na educação dos filhos. Segundo ela, a comunicação assertiva, afetuosa e firme é essencial para a formação das crianças.

A psicóloga alertou que os pais devem evitar a negligência emocional e buscar um equilíbrio entre autoridade e acolhimento.

Além disso, Josiplessis ressaltou que as crianças não se lembrarão apenas do que ganharam, mas sim das palavras e ensinamentos recebidos ao longo da vida.

Ouça aqui.