No quadro “Saúde em Dia”, do programa Conexão Caturité, o proctologista Dr. Davi Morano, do Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC), destacou a importância da conscientização sobre o Março Azul, mês dedicado à prevenção do câncer colorretal.

Ele alertou que, a partir dos 45 anos, é essencial realizar exames de rastreamento, como a colonoscopia, para identificar pólipos que podem evoluir para câncer.

Além disso, a endocrinologista Dra. Alana Abrantes reforçou a necessidade de atenção à obesidade, um problema crescente que afeta milhões de pessoas no Brasil e no mundo.

Em uma ação especial no Caese, a equipe médica realizou avaliações e orientações para incentivar hábitos mais saudáveis.

