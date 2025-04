Hospital da Criança e do Adolescente implementa telemedicina em Campina Grande

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Saúde, implantou o serviço de telemedicina no Hospital da Criança e do Adolescente (HCA). A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso a atendimento médico especializado, oferecendo suporte remoto a unidades de saúde de menor complexidade na região.

A telemedicina é uma tecnologia que permite a realização de consultas, diagnósticos e orientações médicas à distância, conectando profissionais por meio de plataformas digitais. No HCA, o serviço opera 24 horas por dia, todos os dias da semana, garantindo acompanhamento contínuo e apoio a médicos de outros municípios.

A pediatra Vanessa Santos, médica intensivista do HCA, destacou a importância do novo serviço. “Esse plantão é responsável pela regulação de todos os pacientes que chegam de outros hospitais. Além disso, também prestamos auxílio a profissionais de unidades menos complexas, orientando sobre a melhor conduta ou encaminhamento para garantir a resolução do caso”, explicou.

Com a implantação da telemedicina, a rede de saúde de Campina Grande fortalece o atendimento pediátrico na região, garantindo um suporte mais ágil e qualificado para crianças e adolescentes que necessitam de cuidados especializados.