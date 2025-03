Vacina que protege contra Influenza está disponível para grupos prioritários em JP

A Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza acontece em diversos serviços de saúde na rede municipal. Todas as salas de vacinas e os três pontos móveis estão preparados para receber inicialmente, todas as pessoas que fazem parte do grupo prioritário para proteção. A campanha segue até o 31 de maio, com a meta de vacinar 90% desse público.

Dona Severina Nóbrega dos Santos, de 83 anos foi uma das primeiras pessoas a chegar à Unidade de Saúde dos Bancários, na zona Sul da cidade, para se vacinar.

“É um compromisso que eu tenho com minha saúde todos os anos. É importante estar protegido seja com a vacina que protege contra gripe, como com as demais. Por isso procuro sempre estar com a esse cuidado das vacinas em dia”, disse a idosa.

Os irmãos Raimundo Nunes, de 76 anos e Juberlita Nunes, de 73 anos também procuraram uma sala de vacina para garantir a proteção.

“É um cuidado que sempre temos de manter: a vacinação em dia! Ficamos sabendo do início da campanha e já nos organizamos para vir ao postinho, que é perto da nossa casa. É um cuidado que é importante e que todas as pessoas precisam compreender e se proteger”, disse a idosa.

A partir deste ano, a vacina contra a influenza passa a fazer parte do calendário nacional de vacinação para crianças a partir de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), idosos com 60 anos e mais e gestantes.

Além disso, a vacinação também ocorrerá como estratégia especial para os grupos prioritários. A novidade deste ano é que a vacinação estará disponível durante todo o ano e também foram incluídos os trabalhadores dos Correios no grupo especial para vacinação.

A proteção com a vacinação é considerada a melhor estratégia de prevenção contra o vírus da influenza, pois possui capacidade de promover imunidade durante o período de maior circulação dos vírus, reduzindo o agravamento da doença, as internações e o número de óbitos. Por isso, o Ministério da Saúde (MS) tem recomendado a garantia da vacinação, assegurando alta cobertura vacinal, sobretudo, em grupos de alto risco.

Quem pode se vacinar – Os grupos definidos pelo Ministério da Saúde para a estratégia de vacinação contra a influenza nas grandes regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste em 2025 são o prioritário (crianças de 6 meses a menores de 6 anos; gestantes; idosos com 60 anos ou mais) e o especial (puérperas; povos indígenas; quilombolas pessoas em situação de rua; trabalhadores da saúde; professores do ensino básico e superior; profissionais das forças de segurança e salvamento; profissionais das forças armadas; pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso; trabalhadores portuários; trabalhadores dos correios; população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas; e pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais independentemente da idade).

Documentação – Para vacinação é necessário levar, além do cartão de vacina, os documentos comprobatórios de cada grupo. Os profissionais que se enquadram na ampliação dos grupos prioritários deverão apresentar documento de identificação com foto e comprovante (declaração, carteira do conselho de classe ou contracheque) de vínculo com a empresa ou instituição onde atua. Já pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais deverão apresentar laudo médico.

“Convocamos todas as pessoas que estão inseridas dentro do grupo prioritário para vacinação para procurar uma sala de vacina e garantir a proteção. Fazemos um alerta especial para vacinação das crianças menores de seis anos, idosos, gestantes, puérperas e pessoas com comorbidades, que tenham, mais risco para agravamento pela doença”, ressaltou Fernando Virgolino, coordenador de Imunização da Prefeitura de João Pessoa.

Sobre a Influenza – A Influenza é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório, de elevada transmissibilidade, distribuição global e com tendência a se disseminar facilmente em epidemias sazonais.

Nos casos mais graves, geralmente, existe dificuldade respiratória, com a necessidade de hospitalização, podendo evoluir para a síndrome respiratória aguda grave (Srag) ou mesmo óbito. A vacina promove a proteção contra três tipos de cepas do vírus Influenza (A-H1N1, A-H3N2 e B).

A Covid-19 e a Influenza continuam sendo ameaças para a saúde pública, especialmente para as pessoas não vacinadas. Assim, o Ministério da Saúde recomenda aproveitar a oportunidade da campanha de vacinação para atualização do cartão de vacina, em especial, da situação vacinal para Covid-19 nos grupos elegíveis.