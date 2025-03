Podcast: aprenda a preparar um ovo de Páscoa mesclado com recheio de caramelo

No quadro “Na Cozinha” do programa Conexão Caturité, a confeiteira e gastróloga Aline Diniz trouxe uma receita especial para a Páscoa: Ovo de Páscoa mesclado com recheio de caramelo.

Ingredientes:

Casca do ovo:

150g de chocolate branco

150g de chocolate meio amargo

150g de chocolate ao leite

Recheio de caramelo:

150g de açúcar refinado

360g de creme de leite quente

20g de leite em pó

30g de manteiga

Modo de preparo:

1️⃣ Derreta os três tipos de chocolate separadamente e despeje-os juntos na forma, sem misturar, para criar o efeito marmorizado.

2️⃣ Leve à geladeira até cristalizar e ficar opaco.

3️⃣ Para o recheio, derreta o açúcar até formar um caramelo, adicione o creme de leite quente misturado com leite em pó e mexa bem.

4️⃣ Finalize com a manteiga, misture e deixe esfriar.

5️⃣ Recheie as cascas do ovo e cubra com mais chocolate derretido.

6️⃣ Leve novamente à geladeira, desenforme e aproveite!

