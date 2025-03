Podcast: saiba como combater o sedentarismo

No quadro Saúde em Dia do programa Conexão Caturité, a fisioterapeuta Maria Suenia Cavalcante, servidora do Hospital Universitário Alcides Carneiro (HU) em Campina Grande, compartilhou sua experiência e incentivou a prática de exercícios físicos, especialmente a corrida, como forma de combater o sedentarismo e melhorar a qualidade de vida.

Ela destacou os benefícios da corrida, que é inclusiva e acessível a todos, independentemente de idade, biotipo ou condição social.

Suenia contou sua história pessoal de superação, relatando que já enfrentou problemas de sobrepeso e sedentarismo, mas conseguiu perder 24 kg após aderir à corrida.

Ela também falou sobre o programa Alcides Runners, criado por servidores do HU, que promove a prática de corrida e já reúne mais de 100 participantes. O grupo tem alcançado resultados expressivos, como a melhoria da saúde mental, redução do uso de medicamentos e maior disposição para o trabalho.

A fisioterapeuta ressaltou que a corrida é uma atividade terapêutica e que qualquer pessoa pode começar, mesmo em pequenos espaços, como quintais ou ruas curtas. Ela incentivou os ouvintes a darem o primeiro passo, buscando orientação profissional e se movimentando gradualmente.

Suenia também destacou que o exercício físico traz benefícios não apenas para a saúde física, mas também para a mental e emocional, melhorando a autoestima e as relações interpessoais.

Ouça o podcast abaixo