Podcast: entenda a importância do uso diário do protetor solar

No quadro “De Bem com o Espelho” do programa Conexão Caturité, a consultora de beleza Isanna Florêncio destacou a importância do uso diário do protetor solar.

Ela ressaltou que, independentemente do clima, a proteção solar é essencial para prevenir manchas, o envelhecimento precoce e o câncer de pele.

Isanna orientou que o protetor solar deve ser aplicado pela manhã, logo após lavar o rosto, e reaplicado ao longo do dia conforme necessário, especialmente após transpiração intensa. À noite, a recomendação é remover o produto e utilizar um hidratante adequado para os cuidados noturnos.

A consultora também enfatizou a necessidade de incentivar familiares, como crianças e idosos, a adotarem esse hábito, destacando que o cuidado com a pele faz grande diferença na aparência e saúde ao longo dos anos.

