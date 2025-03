Podcast: consultora de beleza fala sobre autocuidado e autoestima

No quadro “De Bem com o Espelho” do programa Conexão Caturité, a consultora de beleza Isanna Florêncio celebrou o Dia Internacional da Mulher, destacando a força e a luta feminina.

Ela reforçou a importância da autoestima e do autocuidado, defendendo que maquiagem não é futilidade, mas uma forma de bem-estar.

Isanna incentivou as ouvintes a usarem aquilo que as fazem sentir bem, seja um batom, uma máscara de cílios ou um simples penteado diferente.

A mensagem central foi o amor-próprio e a valorização da própria beleza, promovendo bem-estar e confiança no dia a dia.

