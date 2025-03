Podcast: entenda a relação entre alimentação e qualidade do sono

No quadro ‘Conversa com a Nutri’ desta semana, no programa Conexão Caturité, a nutricionista Amanda Albuquerque abordou a relação entre alimentação e qualidade do sono.

Ela destacou a importância de nutrientes como triptofano, magnésio e vitamina B6, essenciais para a produção de melatonina e um descanso reparador.

Além disso, Amanda reforçou a necessidade de evitar cafeína e álcool à noite, optar por refeições leves no jantar e incluir chás relaxantes, como camomila e erva-cidreira, dicas simples para melhorar a rotina do sono e garantir mais saúde e bem-estar!

Ouça o podcast.