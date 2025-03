Clientes têm relatado nas redes sociais que a nova fórmula da pasta de dentes Colgate Total estaria dando reações alérgicas como ardência, inchaço, vermelhidão e aftas na boca, na língua e na gengiva. Os problemas teriam ocorrido após a mudança na fórmula do produto, que agora contém fluoreto de estanho, no segundo semestre deste ano.

A Anvisa (Agência Nacional de Segurança Sanitária) também recebeu relatos de reações após o uso do produto.

Segundo a Colgate-Palmolive, o fluoreto de estanho é seguro e “amplamente usado em cremes dentais em todo o mundo”. A empresa diz, porém, que uma pequena minoria das pessoas pode apresentar sensibilidade a determinados ingredientes, e que a recomendação é a descontinuidade do produto nesses casos.

A equipe diz monitorar atentamente os relatos e acompanhar cada situação individualmente. Para consumidores com dúvidas, é fornecido o canal de atendimento no número 0800 703 7722. “A nova fórmula é o resultado de mais de uma década de pesquisa e desenvolvimento e testes extensivos com consumidores, inclusive no Brasil, para proporcionar às pessoas uma excelente saúde bucal. Nossos produtos e seus ingredientes passam por testes rigorosos e são aprovados por agências regulatórias em todo o mundo”, continua.

Um dos consumidores ironiza, no Reclame Aqui, se seria um “creme dental ou ácido sulfúrico?”. Ele relata que teve inflamações e feridas na língua e em toda a boca, o que teria ocorrido após usar o produto. “Sofri por mais de 20 dias com dores fortes, sem conseguir movimentar a minha língua. Com dificuldade de comer, conversar e de dormir. Fui a duas dentistas e um médico, que me disseram não ter ideia do que estava causando aquilo. Estou retomando a rotina normal após parar de utilizar este produto.”

A companhia, que chegou ao Brasil em 1927, teve 25% das suas vendas concentradas na América Latina em 2023. Seu carro-chefe nos negócios é a saúde bucal, e sua participação em dólares no mercado mundial de pasta de dentes foi de 41% no primeiro semestre de 2024.

O QUE DIZ A ANVISA?

Entre 1º de janeiro e 19 de março, a agência reguladora recebeu “oito notificações envolvendo 13 casos de eventos adversos relacionados ao uso de cremes dentais da marca Colgate que, recentemente, passaram por mudanças em sua formulação.”

Os principais sintomas relatados incluem:

– Inchaço (amígdalas, lábios e mucosa oral);

– Sensação de queimação/ardência;

– Sensação de dormência (lábios/boca);

– Sensação de ressecamento/boca seca;

– Gengiva sensível/irritada;

– Vermelhidão (lábios/boca).

A agência diz que monitora as notificações e analisa o caso. “É importante que qualquer consumidor e profissional de saúde reporte qualquer evento adverso por meio do sistema de Cosmetovigilância da agência, acessando a página oficial. Esses dados são fundamentais para a avaliação contínua da segurança dos produtos cosméticos disponíveis no mercado.”

RELATOS NAS REDES

No Reclame Aqui, plataforma para compartilhamento de problemas dos consumidores, a página da Colgate-Palmolive registrou cerca de 250 reclamações na última semana sobre supostas reações alérgicas causadas pela nova fórmula do produto. Destas, a maioria ainda não havia sido respondida pela empresa.

Um consumidor indica que sempre usou a marca, e que não tinha tido problemas até então. “Depois, fiquei com a língua branca e ferida, tive vários gastos com medicamentos para poder ficar boa. Parei de usar e graças a Deus passou, mas tive um custo com medicamentos por conta na má qualidade da fórmula nova.”

*GABRIELA CECCHIN/Folhapress