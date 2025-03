Consultório JM: saiba os sintomas de pedras na vesícula

O médico Antônio Henriques abordou sobre as pedras na vesículas, ou cálculos biliares, durante seu quadro “Consultório JM” na Rádio Caturité.

Segundo ele, as pedras na vesículas são depósitos de substâncias digestivas que se formam na vesícula biliar, um pequeno órgão localizado no lobo inferior direito do fígado que armazena a bile.

“A bile produzida no fígado consiste na mistura de várias substâncias, entre elas o colesterol, responsável por cerca de 75% dos casos de formação de cálculos. Alguns deles se alojam na vesícula biliar e não causam sintomas.

Outros ficam presos no duto biliar e bloqueiam o fluxo da bile para o intestino. Essa obstrução provoca a cólica biliar, que se caracteriza por dor intensa no lado direito superior do abdômen ou nas costas”, explicou.

O médico destacou os sintomas e o que pode prevenir as pedras na vesícula.

