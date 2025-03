A capital paraibana sedia neste domingo (23), com o apoio da Prefeitura de João Pessoa, mais uma edição da Caminhada Solidária em prol da prevenção e combate ao câncer colorretal, conhecido como câncer de intestino. A caminhada acontece na orla, com concentração a partir das 6h na praia de Cabo Branco, em frente a Empadinha Barnabé, de onde será dada a largada às 7h. Além de conscientizar e alertar a população sobre a doença, a caminhada também vai arrecadar alimentos não perecíveis, que serão doados para o Instituto Solidariedade.

Com o apoio da Prefeitura, através do Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI), por intermédio da Residência Médica do Serviço de Coloproctologia da unidade hospitalar, a caminhada, organizada pela Endovídeo JP, faz parte da Campanha Nacional de Conscientização sobre o Câncer Colorretal (CCR) – Março Azul, que incentiva ações para conscientização do câncer de intestino.

A ação conta com o apoio de vários parceiros que vão disponibilizar ações para os participantes, a exemplo de uma tenda montada para aferição da pressão arterial e doação de 60 exames de pesquisa de sangue oculto nas fezes.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), vinculado ao Ministério da Saúde, o câncer de intestino é o segundo tipo mais incidente no país, tanto entre os homens quanto em mulheres. Dados do Inca estimam cerca de 45 mil novos casos para este ano, daí a importância da prevenção e do diagnóstico precoce.

A médica coloproctologista Shirlane Frutuoso, coordenadora do programa de Residência Médica em Coloproctologia do Hospital Santa Isabel, ressalta a importância do evento e destaca que a conscientização é o primeiro passo para evitar o câncer colorretal. “O objetivo é conscientizar a população sobre a alta incidência dessa doença, que é prevenível com a adoção de hábitos saudáveis”, garante.

Entre as medidas comportamentais que devem ser adotadas para um estilo de vida mais saudável está a manutenção de uma alimentação rica em fibras, aumentando a ingestão de frutas e legumes, reduzindo a ingestão de carnes vermelhas, embutidos e ultraprocessados; cessar o tabagismo; praticar atividade física regularmente, combatendo a obesidade; não ignorar sinais como alteração no hábito intestinal e sangue nas fezes e fazer exames preventivos, como a colonoscopia, exame reconhecido como a melhor forma de detectar o câncer de intestino em estágios iniciais.