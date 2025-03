Esta sexta-feira, 21 de março, marca o Dia Internacional da Síndrome de Down. A data foi escolhida pela referência à trissomia do cromossomo 21, causadora da síndrome. Em Campina Grande, a Prefeitura dispõe desde 2023 de um ambulatório especializado para pessoas com a síndrome.

O ambulatório que atende crianças atípicas com Síndrome de Down está instalado no Centro Materno Infantil de Atenção Integral à Saúde (CEMAIS), que funciona às quartas-feiras e oferece atendimento nas áreas de pediatria, terapia ocupacional e fisioterapia.

Para ter acesso ao ambulatório, o atendimento é regulado por agendamento prévio. As crianças com a síndrome internadas no Hospital da Criança e do Adolescente (HCA), são referenciadas para realizar o acompanhamento no ambulatório. As demais crianças devem ser encaminhadas por outros serviços da rede básica de saúde, como as Unidades Básicas de Saúde.

“Esse serviço ele vem para suprir uma necessidade muito grande desses pacientes e, agora, a gente pode ofertar isso dentro da nossa cidade de Campina Grande. Além disso, a população com essa síndrome está crescendo”, disse a pediatra do HCA Mayara Ingrid, que tem um irmão com trissomia do cromossomo 21.

Muitas crianças precisavam se deslocar até outros estados para esse atendimento, porque o paciente necessita de uma assistência continuada. Segundo a pediatra, é algo que não pode parar apenas no diagnóstico inicial.

“Os pacientes com trissomia 21 têm a probabilidade de desenvolver determinadas patologias e a gente vai investir nessas patologias para fazer o diagnóstico preventivo no momento oportuno. E aqueles que já têm vão começar a terapia especializada com uma equipe multidisciplinar”, ressaltou Mayara Ingrid.

A ideia é, em breve, acrescentar o serviço de fonoaudiologia. Além desse novo espaço de atendimento, a Prefeitura de Campina Grande também colabora com o trabalho da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), que atende crianças com Síndrome de Down.

A Prefeitura apoia a instituição por meio de subvenção financeira e alguns profissionais da APAE são contratados pela Secretaria Municipal de Saúde.