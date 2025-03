Podcast Saúde em Dia: entenda o papel da ouvidoria do HUAC

Roberto Gomes, ouvidor do Hospital Universitário Alcides Carneiro (HU), fez uma participação no quadro “Saúde em Dia”, do programa “Conexão Caturité”.

Durante a conversa, ele explicou o papel fundamental da ouvidoria no hospital, destacando que sua função não é resolver diretamente os problemas, mas sim servir como um canal de comunicação entre a população e o hospital.

Roberto também falou sobre a alta taxa de resolutividade (95%) das demandas, mas ressaltou que, às vezes, a resposta pode não agradar completamente o solicitante.

Além disso, abordou temas como o combate ao assédio, a proteção de dados sensíveis (LGPD) e a transparência dos serviços do HU, incluindo a divulgação de informações como filas de cirurgia.

O ouvidor reforçou que a ouvidoria é uma ferramenta importante para melhorar o atendimento e garantir a confiança da população, destacando também a pesquisa de satisfação que obteve 95% de aprovação pelos usuários.

Ouça o podcast.