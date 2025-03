No quadro “Saúde Mental”, do programa “Conexão Caturité”, a psicóloga Josiplessis Marques trouxe um tema fundamental para a construção de relacionamentos saudáveis: o amor próprio.

Ela abordou os quatro eixos essenciais para nutrir um relacionamento a dois: respeito, admiração, investimento mútuo e autoestima.

Josiplessis destacou a importância de gostar de si mesmo antes de gostar do outro, lembrando que o respeito e a admiração por si próprio são a base para uma convivência harmônica.

Quando uma pessoa não se respeita, pode acabar criando relações de dependência e de trocas tóxicas. A autoestima, segundo ela, é crucial, pois reflete diretamente no modo como nos relacionamos com os outros.

A psicóloga também sugeriu um exercício simples para melhorar a autoestima: olhar no espelho e reconhecer todas as vitórias e superações já conquistadas. Com isso, é possível mudar crenças autossabotadoras e fortalecer a confiança em si mesmo, o que reflete positivamente nos relacionamentos.

Ela concluiu afirmando que investir em si mesmo é o primeiro passo para ter uma vida mais equilibrada e um relacionamento saudável. “Respeite-se, acredite e fortaleça sua autoestima”, foi o conselho final de Josiplessis, que enfatizou a importância de cuidar de si para melhorar a relação com os outros.

Ouça o podcast completo.