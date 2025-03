A coordenadora de Saúde da Mulher da Prefeitura de Campina Grande, Ana Cristina Rodrigues, fez uma participação no quadro “Saúde em Dia”, do programa “Conexão Caturité”.

Durante a entrevista, ela destacou as ações de prevenção ao câncer de colo do útero, incluindo a importância do exame de Papanicolau, a mamografia e a vacinação contra o HPV.

Ana Cristina (foto) informou que a cidade cobre 100% do território com serviços de saúde, com destaque para a carreta do Hospital de Amor, que está realizando exames nos distritos mais distantes, como Catolé de Boa Vista, São José da Mata e conjunto Aluízio Campos, onde exames ginecológicos e de mamografia estão sendo disponibilizados sem necessidade de cadastro prévio.

Ela também reforçou a importância da descentralização dos serviços para garantir que todas as mulheres tenham acesso aos cuidados necessários.

