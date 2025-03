Podcast: conheça as novas estratégias de vacinação em Campina Grande

No quadro “Saúde em Dia” desta edição do Conexão Caturité, Samira Luna, coordenadora de imunização da Secretaria de Saúde de Campina Grande, falou sobre as novas estratégias de vacinação no município.

A principal novidade é a ampliação da vacina contra o HPV, que agora estará disponível para jovens de 9 a 19 anos.

Essa estratégia faz parte de uma campanha de resgate para imunizar adolescentes entre 15 e 19 anos que ainda não receberam nenhuma dose. A campanha ocorrerá entre os dias 17 de março e 17 de junho de 2025, com aplicação de dose única. A partir dessa data, a vacinação volta ao público habitual de 9 a 14 anos.

Samira destacou a importância da imunização para prevenir doenças como o câncer de colo do útero, câncer de pênis e outras complicações relacionadas ao HPV. A vacina é gratuita e está disponível em todas as salas de vacina do município. Além disso, a Secretaria de Saúde promoverá ações de vacinação em escolas, praças e outros pontos estratégicos para facilitar o acesso.

Outras informações relevantes abordadas incluem:

A vacinação contra a COVID-19 segue para crianças de 6 meses a 4 anos, gestantes e idosos, além de grupos especiais.

A vacina contra a dengue está disponível para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.

A próxima campanha de vacinação contra a gripe (influenza) iniciará entre março e abril, com um Dia D programado para abril.

A vacinação de rotina segue para todas as faixas etárias, sendo fundamental manter a caderneta de vacinação atualizada.

Samira reforçou a importância da adesão da população e destacou que as vacinas são seguras e eficazes na prevenção de doenças.

A entrevista também trouxe um lembrete sobre o Março Lilás, campanha de conscientização e prevenção do câncer do colo do útero, reforçando o compromisso da Secretaria de Saúde com a promoção da saúde da mulher.

