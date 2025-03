Podcast: aprenda a preparar um delicioso bolo de laranja com limão

No quadro “Na Cozinha” do programa Conexão Caturité, a gastróloga e confeiteira Aline Diniz ensinou uma receita irresistível de bolo de laranja com limão, que fica super aromático e fofinho.

Ingredientes:

2 laranjas

1 limão siciliano

2 ovos

1 xícara de óleo

1 xícara de açúcar branco

½ xícara de açúcar mascavo

2 xícaras de farinha de trigo

2 colheres de chá de fermento químico

Modo de preparo:

No liquidificador, bata os ovos, o óleo e os açúcares até obter uma mistura homogênea. Retire a parte branca e as sementes das frutas, aproveitando apenas a polpa e o sumo, e adicione à mistura. Acrescente também raspas de laranja e limão. Em uma tigela, peneire a farinha e o fermento, misture com os ingredientes líquidos e mexa bem. Asse em forno pré-aquecido a 200°C por cerca de 50 minutos.

Para incrementar, Aline sugeriu um merengue feito com 100g de claras e 200g de açúcar refinado, batidos em banho-maria até o açúcar dissolver, e depois batidos até o ponto firme, finalizando com raspas de limão siciliano.

