No quadro Vida Plena, do programa Conexão Caturité, a geriatra Ana Luiza Figueirôa trouxe uma mensagem essencial sobre a importância da atividade física no envelhecimento saudável.

Ela destacou que, independentemente da idade, praticar exercícios é crucial para a saúde e o bem-estar, especialmente após os 60 anos.

Benefícios da atividade física para os idosos:

– Melhora na capacidade cardiovascular: A atividade física fortalece o coração, melhora a circulação e ajuda a controlar a glicose e o colesterol.

– Fortalecimento muscular e ósseo: Exercícios de força e resistência, como musculação e pilates, ajudam a manter os músculos e os ossos fortes, promovendo independência e qualidade de vida.

– Prevenção e controle de doenças crônicas: A prática regular de exercícios pode prevenir e controlar doenças como diabetes, hipertensão, artrose e até alguns tipos de câncer.

– Manutenção da saúde mental e cognitiva: A atividade física é aliada na luta contra a depressão e ansiedade, além de estimular a memória e a atenção.

– Vida longa e com qualidade: Exercícios regulares aumentam a energia, a disposição e a autonomia, fundamentais para um envelhecimento saudável.

A geriatra reforçou que nunca é tarde para começar a praticar atividade física, e que, para aqueles que já praticam, é importante intensificar e diversificar os exercícios para garantir uma vida mais ativa e independente.

A mensagem final é clara: mexa-se, exercite seu corpo e aproveite os benefícios da atividade física em qualquer fase da vida.

Ouça o podcast aqui.