No quadro ‘Conversa com a Nutri’, do programa Conexão Caturité, a nutricionista Amanda Albuquerque falou sobre a importância dos nutrientes essenciais para o bem-estar feminino, destacando a saúde da mulher.

Ela explicou que uma alimentação balanceada é fundamental para o equilíbrio hormonal e a prevenção de doenças, além de garantir energia e vitalidade.

– Ferro: Essencial para prevenir anemia e manter os níveis de energia. Fontes incluem fígado, carnes magras, feijão, espinafre e beterraba. A vitamina C (acerola, laranja, abacaxi) ajuda na melhor absorção do ferro.

– Cálcio: Crucial para a saúde óssea e a prevenção de osteoporose. Encontrado em leite, derivados, sardinha, vegetais verdes escuros e gelatina. Evitar cafeína e refrigerantes pode melhorar a absorção de cálcio.

– Ácido Fólico: Importante para gestantes e para a saúde cardiovascular. Fontes: vegetais verdes folhosos, abacate e frutas cítricas.

– Vitamina D: Auxilia na absorção de cálcio e fortalece a imunidade. Fontes incluem exposição ao sol, ovos, peixes e cogumelos.

– Ômega 3: Poderoso antioxidante e anti-inflamatório, essencial para a saúde do coração e do cérebro. Encontrado em peixes (como o salmão), sardinha, linhaça e chia.

– Magnésio: Essencial para o controle do estresse e saúde muscular. Fontes incluem banana, espinafre, castanhas, cacau e sementes.

– Proteínas: Necessárias para a construção e reparação muscular. Fontes: carnes magras, ovos, laticínios, leguminosas e quinoa.

Amanda reforçou que a alimentação balanceada pode ajudar a mulher a ter mais qualidade de vida e prevenir várias condições de saúde.

