Na Paraíba: Campina Grande recebe o maior número de ambulâncias do Samu

Campina Grande foi o município paraibano mais contemplado, na maior entrega de ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), da atual gestão do Ministério da Saúde.

Por intermédio do senador Veneziano Vital do Rêgo, a cidade recebeu seis novos veículos, de um total de 29 ambulâncias destinadas ao Estado da Paraíba. A cerimônia de entrega aconteceu na manhã desta sexta-feira (14), em Sorocaba (SP), com a presença do ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

A entrega faz parte da estratégia do Governo Federal, por meio do Novo PAC, de renovar toda a frota do Samu e universalizar o acesso ao serviço, até 2026. Ao todo, foram entregues 789 veículos para 559 municípios, em 21 estados, somando um investimento de R$ 243,5 milhões.

Das ambulâncias entregues, 703 são destinadas à renovação da frota em 501 cidades, de 13 Estados, cada uma com custo de R$ 289 mil. Já outras 86 Unidades de Suporte Avançado (USA) chegam para ampliar o atendimento em 72 cidades, de 17 Estados, com investimento de R$ 469,8 mil por unidade. As novas unidades têm potencial para atender mais de 20 milhões de pessoas, incluindo 1,7 milhão que estavam sem cobertura do serviço.

Com os novos veículos, a cobertura populacional do Samu 192, no Brasil, sobe para 89,4%, com previsão de ultrapassar 90% até o fim da atual gestão. Durante o evento, o ministro da Saúde destacou o compromisso com a melhoria do atendimento de urgência em todo o país.

O secretário de Saúde de Campina Grande, Carlos Dunga Jr., comemorou a conquista. “Esse reforço é fundamental para fortalecer ainda mais a nossa rede de atendimento de urgência e salvar vidas. Campina Grande tem se destacado pela eficiência na saúde pública e esse reconhecimento do Governo Federal chega em boa hora, para ampliar ainda mais nosso alcance e qualidade nos serviços prestados à população.”

Na primeira remessa de ambulâncias destinadas à Campina Grande, a rede municipal de saúde recebeu quatro ambulâncias. Com a nova entrega, o Município passa a contar com dez novas ambulâncias, entregues só em 2025, reafirmando o compromisso com a ampliação e qualificação do atendimento emergencial.