Prefeitura de João Pessoa inicia busca ativa para vacinação contra HPV

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), inicia, na próxima segunda-feira (17), a ação para busca de não vacinados com a dose da vacina contra o HPV (Papilomavírus Humano).

Atualmente, no Sistema Único de Saúde (SMS), a prevenção é destinada para meninos e meninas de 9 a 14 anos e, nessa campanha, está sendo ampliada a faixa etária para jovens entre 15 e 19 anos de idade, que tenham perdido a oportunidade de se vacinar.

“Muitos adolescentes perderam a oportunidade e não se vacinaram dentro da idade recomendada, com isso, houve acúmulo de pessoas não vacinadas ao longo dos anos. Por isso, começamos as capacitações dos nossos profissionais para, junto com as Referências de Imunização de cada Distrito Sanitário, discutirmos e criarmos ampla estratégia de ações para busca ativa em todas as salas de vacina de João Pessoa”, destacou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa.

A ação de resgate das pessoas não vacinadas com a vacina que protege contra o HPV terá duração de três meses com início em 17 de março e término em 17 de junho. A busca ativa contará com ações nas diversas salas de vacina da Capital, estratégias nas escolas e nos territórios, junto aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS).

“Essas ações visam aumentar a cobertura vacinal incluindo essa faixa etária, de forma ampliada para a população a partir dos 9 anos, que está inserida no grupo para vacinação de rotina, considerando que a vacina passou a ser em dose única”, informou Fernando Virgolino.

“Destacamos ainda que essa vacinação é importante considerando que sua prevenção pode evitar casos e agravamentos de complicações relacionadas ao HPV, a exemplo de verrugas genitais e cânceres do colo do útero, vulva, pênis, ânus e orofaringe”, alertou.

Dados – Atualmente, na Paraíba, são estimados 126.044 casos de jovens de ambos os sexos não vacinados contra HPV, na faixa etária de 15 a 19 anos. No município de João Pessoa, esse número representa 23.545 jovens, sendo 4.101 meninas e 19.444 meninos.

Em 2021, em João Pessoa foram vacinadas 8.643 pessoas contra o HPV (5.868 meninas e 2.775 meninos), na faixa etária de 9 a 14 anos; Em 2022, foram 9.213 (5.771 meninas e 3.442 meninos); Em 2023, foram 13.691 (7.707 meninos e 5.984 meninas); Em 2024, foram 8.030 (3.702 meninas e 4.328 meninos).

Proteção contra o HPV – Na Rede Municipal de Saúde, a vacinação é destinada para meninas e meninos de 9 a 14 anos e outros grupos específicos definidos pelo Programa Nacional de Imunização (PNI), a exemplo de mulheres e homens que vivem com HIV, transplantados de órgãos sólidos, de medula óssea ou pacientes oncológicos na faixa etária de 9 a 45 anos, vítimas de abuso sexual e pessoas imunocompetentes.

Também fazem parte do grupo para prevenção usuários de Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) de HIV, com idade de 15 a 45 anos, que não tenham tomado a vacina HPV ou estejam com esquema incompleto (de acordo com esquema preconizado para idade ou situação especial); e pacientes com Papilomatose Respiratória Recorrente/PRR a partir de 2 anos de idade.

Onde se vacinar – A vacina está disponível em todas as unidades de saúde da família (USFs), policlínicas municipais, no Centro Municipal de Imunização, e nos três pontos móveis que funcionam em horário estendido, proporcionando de forma estratégica uma assistência ampliada para aqueles que não podem ir ou levar seus filhos durante o horário comercial a um serviço de saúde.