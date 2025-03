Casos notificados de dengue tiveram redução de 65% em João Pessoa

O número de casos notificados de dengue em João Pessoa apresentou uma redução de 65,1% nos dois primeiros meses de 2025 em comparação aos dois primeiros meses de 2024. Do início de janeiro até o final de fevereiro do ano passado, foram notificados 2.367 casos da doença, enquanto no mesmo período deste ano, o número caiu para 826.

Os casos de zika e chikungunya também diminuíram. Os meses de janeiro e fevereiro de 2024 somaram 191 casos notificados de chikungunya. Já em 2025 foram 44 notificações, resultando numa redução de 76,9%. Em se tratando dos casos de zika neste período, a redução foi de 85,7%, caindo de 35 para 5 casos notificados.

De acordo com Danielle Melo, gerente de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa (SMS), a queda nos casos de arboviroses no município indica que as ações desenvolvidas para prevenção dessas doenças estão sendo eficazes.

“Além de eliminarem os focos e criadouros do mosquito vetor das arboviroses, nossos agentes de endemias reforçam os cuidados preventivos em suas visitas aos domicílios. Há, também, um trabalho conjunto com a Atenção Primária e unidades de saúde para trabalhar essas ações cada vez mais perto da população”, afirmou.

A gerente de Vigilância Epidemiológica chamou a atenção para a importância da notificação da doença. “Se o cidadão tiver algum sintoma, deve procurar uma unidade de saúde para que seja notificado e sejam realizados os exames de coleta para verificar se está realmente com alguma arbovirose”, reforçou Danielle Melo.

Casos confirmados – Também há redução quando são considerados os casos confirmados. Nos dois primeiros meses de 2025, João Pessoa registrou 524 casos de dengue, uma redução de 53,7% se comparado aos 1.133 casos no mesmo período de 2024. Em relação aos casos de chikungunya, a queda foi de 113 para 32 (71,6%), enquanto nos casos de zika foi de 14 para 5 (64,2%).

Prevenção – Com a aproximação de um período mais chuvoso, a gerente de Vigilância Epidemiológica alerta para os cuidados que a população deve tomar para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor das arboviroses. “A gente pede que a população realmente mantenha-se vigilante para que possamos diminuir ainda mais os casos de dengue e outras arboviroses. Basta tirar 10 minutinhos por semana e conferir se há possíveis focos em sua residência”, destacou.

Apesar do trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde, o cuidado por parte da população é de extrema importância na prevenção contra o mosquito, a exemplo de limpeza dos quintais, vedação das caixas d’água, limpeza dos vasos de plantas e calhas. Também é essencial receber os agentes de endemias para fazer a vistoria em possíveis focos do mosquito.

Serviço – Em casos de sintomas como febre alta (39° a 40°C), acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e articulações, prostração, fraqueza, dor atrás dos olhos, erupção e coceira na pele, o paciente deve se dirigir à sua unidade de saúde da família (USF) de referência. Se os sintomas são mais agudos, pode procurar uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Vacina – Disponível em todas as salas de vacina da Capital, além dos pontos volantes de imunização, a vacina contra a dengue é destinada ao público de 10 a 14 anos de idade. O esquema vacinal possui duas doses, com intervalo de três meses entre as aplicações.