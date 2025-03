Saiba sobre disponibilidade da vacina contra a varicela em Campina Grande

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Saúde, está ofertando o imunizante que protege contra a varicela em todas as salas de vacina do Município a partir desta terça-feira, 11.

A Coordenação Municipal de Imunização recebeu o quantitativo de mil doses do imunizante do Ministério da Saúde e está retomando as ações, que estavam suspensas em função de um desabastecimento nacional.

Os locais disponíveis são a Casa da Vacina, que funciona no Hospital Municipal Pedro I, das 8h às 20h; as Unidades Básicas de Saúde que têm sala de vacina; as Policlínicas; o Terminal de Integração de Passageiros e a sala de imunização do Instituto de Saúde Elpídio de Almeida (ISEA).

“Estamos fazendo uma convocação aos pais e/ou responsáveis para que tragam os seus filhos para receberem esse imunizante tão importante para a proteção das nossas crianças. A cobertura vacinal da varicela está baixíssima, em função desse desabastecimento nacional e, agora, temos a oportunidade de proteger os pequenos e retomar a alta cobertura vacinal”, conclamou a coordenadora municipal de imunização, Samira Luna.

O imunizante também será ofertado para as crianças que não receberam a vacina no tempo adequado, em função da indisponibilidade nos serviços.

A vacina varicela atenuada protege contra a varicela, também conhecida popularmente como catapora, e é administrada com duas doses: a primeira aos 15 meses de vida e a segunda aos 4 anos de idade.