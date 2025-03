Nutricionista alerta sobre substituições da carne na Semana Santa

Com a chegada da Semana Santa, muitas pessoas adotam a tradição de retirar a carne vermelha da alimentação, mas essa mudança exige atenção especial para evitar deficiências nutricionais. Em seu quadro semanal, a nutricionista Ana Paula Moreira destacou a importância da vitamina B12 e deu sugestões de substituições adequadas para manter a saúde em dia.

“O propósito da quaresma é tirar a carne vermelha, que é rica em vitamina B12, então temos que suplementar ou substituir por alimentos ricos em B12 no lugar da carne vermelha. Uma opção é o peixe, pode ser a sardinha, que é uma opção mais barata. A gema do ovo também é uma opção bem interessante”, explicou Ana Paula.

A vitamina B12 é essencial para diversas funções do organismo, como a formação de células sanguíneas e o bom funcionamento do sistema nervoso. Segundo a nutricionista, a falta dessa vitamina pode causar sintomas que muitas vezes são confundidos com problemas psicológicos.

“A B12 é uma vitamina que a gente depende pra tudo. Se ela está baixa, a gente não consegue se concentrar. As pessoas acham que têm ansiedade, depressão, e na verdade é uma deficiência nutricional”, alertou.

Além de ficar atento às escolhas alimentares durante esse período por causa da tradição religiosa, é preciso também garantir um equilíbrio nutricional essencial para a saúde.