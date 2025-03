Podcast: saiba como voltar à rotina saudável após o Carnaval

No quadro Vida Saudável, do programa Conexão Caturité, o professor Michel Izidro trouxe dicas essenciais para quem exagerou no Carnaval e deseja retomar hábitos saudáveis.

Entre os principais pontos abordados, ele destacou a importância da hidratação, da alimentação equilibrada e do retorno gradual às atividades físicas.

Além disso, reforçou a necessidade de uma boa qualidade de sono e de manter o corpo em movimento no dia a dia, com pequenas mudanças na rotina, como optar por caminhadas curtas e alongamentos.

Segundo Michel, o essencial é lembrar que o que faz mal é a regra, não a exceção. Ou seja, alguns dias de exagero podem ser compensados com disciplina e equilíbrio.

