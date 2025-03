No quadro Vida Plena, do programa Conexão Caturité, a médica geriatra Ana Luiza Figueirôa conversou sobre os benefícios da caminhada, uma prática física essencial para a saúde, especialmente entre os idosos. Ela comparou o ato de caminhar com a maneira de conduzir nossas vidas, destacando como os passos refletem ritmo, direção e escolhas.

A caminhada, além de melhorar a saúde cardiovascular e circulação, reduz o estresse, combate a depressão e ansiedade e promove o bem-estar mental.

Ana também mencionou que caminhar com companhia fortalece os laços, criando um ambiente para conversas e compartilhamento de sentimentos.

Ela convidou os ouvintes a refletirem sobre as escolhas que fazem ao caminhar pela vida, enfatizando que, assim como na caminhada, a vida exige paciência, persistência e atenção aos detalhes.

Ouça o podcast aqui.