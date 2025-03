Dentro da programação do Março Lilás, a Carreta do Hospital de Amor inicia uma série de atendimentos itinerantes em Campina Grande, levando serviços essenciais de saúde para mulheres dos distritos mais distantes do centro urbano. A iniciativa, que se estenderá também pelo mês de abril, tem como foco a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de colo do útero, mas oferece ainda outros serviços importantes, como mamografias e inserção de DIU.

A coordenadora de Saúde da Mulher do município, Ana Cristina Rodrigues Luna, destacou a importância da ação e explicou como será o funcionamento do atendimento.

“O Março Lilás tem como foco a prevenção e a identificação precoce do câncer de colo de útero. Em Campina, iniciamos ontem as atividades no Hospital de Amor, um novo equipamento voltado à saúde da mulher no município. A proposta é levar os serviços para os distritos mais distantes, de forma itinerante, durante março e abril”, afirmou.

A carreta percorrerá três distritos e um complexo habitacional:

Catolé de Boa Vista – 11 e 12 de março

Complexo Habitacional Aluízio Campos – 18 e 19 de março

Galante – 26 e 27 de março

São José da Mata – 8 e 9 de abril

Além dos exames voltados à prevenção do câncer, a carreta oferecerá consultas ginecológicas e a inserção de DIU para mulheres que atendam aos critérios médicos. A vacinação contra o HPV também estará disponível, como forma de reforçar a importância da imunização na prevenção do câncer de colo do útero.

A estrutura da carreta conta com dois ambientes: um para a realização de consultas ginecológicas e outro para mamografias. Segundo Ana Cristina, a segurança é garantida para todas as mulheres atendidas.

“A mamografia é um exame que emite radiação, mas a carreta tem uma estrutura segura, baritada, que protege quem está dentro e fora. Além disso, estamos orientando as equipes de saúde locais para organizarem os atendimentos, garantindo que todas as mulheres dentro da faixa etária recomendada tenham acesso ao serviço”, explicou Ana Cristina.

Atendimento no Hospital de Amor segue normalmente

Enquanto a carreta circula pelos distritos, o Hospital de Amor, localizado na Av. Floriano Peixoto, ao lado do Sítio São João, seguirá oferecendo mamografias e exames citológicos. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h, por livre demanda. Mulheres de 40 a 69 anos podem realizar a mamografia sem necessidade de solicitação médica, bastando apresentar documentos pessoais, cartão do SUS e comprovante de residência.

A expectativa é atender cerca de 50 mulheres por dia em cada distrito, organizando os exames por meio dos agentes comunitários de saúde.

Para garantir o atendimento, as mulheres que não forem contatadas diretamente podem procurar a unidade de saúde mais próxima para realizar o agendamento.